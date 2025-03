IPL 2025 – कडेकोट सुरक्षा भेदून चाहता मैदानात घुसला, रियान परागला गोलंदाजी करता करता थांबवलं अन्…

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये बुधवारी राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स संघात सामना पार पडला. या लढतीमध्ये केकेआरने राजस्थानचा 8 विकेट्सने पराभव केला. राजस्थानचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. हा सामना क्विंटन डीकॉकच्या वादळी खेळीसह मैदानात घडलेल्या आणखी एका घटनेमुळे चर्चेत आला. कडेकोट सुरक्षा भेदून चाहता मैदानात घुसला आणि थेट राजस्थानचा कर्णधार रियान परागजवळ पोहोचला. याआधी असाच प्रकार विराट कोहलीबाबतही घडला होता. यामुळे आयपीएलच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

राजस्थान आणि कोलकातामधील सामना गुवाहाटीच्या बारसपारा क्रिकेट मैदानावर रंगला. हे राजस्थानचा कर्णधार रियान परागचे घरचे मैदानात असून इथेच तो लहानपणापासून क्रिकेट खेळला आहे. त्यामुळे त्याला खेळताना पाहण्यासाठी मैदानावर चाहत्यांनी गर्दी केली होती. याचवेळी एक चाहता कडेकोड सुरक्षा भेदून मैदानात घुसला आणि रियानजवळ पोहोचून त्याच्या पाया पडला.

Fan breaches security to meet Riyan Parag! Cricket fever at its peak!🏃

