2024 च्या ऑस्करसाठी हिंदुस्थानकडून ‘2018’ची एंट्री, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

ऑस्कर 2024 साठी हिंदुस्थानकडून कोणत्या चित्रपटाची एंट्री होणार याची उत्सुकता चित्रपट प्रेमींना होती. यंदा एका मल्याळम चित्रपटाला याची संधी मिळाली आहे. ‘2018 Everyone is a Hero’ या मल्याळम चित्रपटाची ऑस्कर 2024 साठी हिंदुस्थानची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड करण्यात आली आहे. काहीवेळापूर्वीच ही घोषणा नुकतीच करण्यात आली. ‘2018 एव्हरीवन इज अ हिरो’ च्या केरळमधील सत्य घटनेवर आधारित आहे. ही गोष्ट केरळमधील एका पुराच्यावेळची आहे.

ज्युड अँथनी जोसेफ दिग्दर्शित या चित्रपटात टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवासन, नारायण आणि लाल यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. आता हा चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीत कुठवर मजल मारणार याकडे सगळ्यांचं लक्षं लागलं आहे.

Malayalam film “2018- Everyone is a Hero” India’s official entry for Oscars 2024: Film Federation of India

— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2023