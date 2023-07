आंतरराष्ट्रीय टी-20त ‘विश्वविक्रम’, 8 धावात घेतले 7 बळी; बुमराह-स्टार्कला जमलं नाही ते ‘या’ खेळाडूने करून दाखवलं

आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटमध्ये नवीन विक्रमाची नोंद झाली आहे. मलेशियाचा 32 वर्षीय वेगवान गोलंदाज सियाजरुल इद्रुस (Syazrul Idrus) याने टी-20 लढतीत 7 बळी घेण्याची अविश्वसनीय कामगिरी केली आहे. टी-20 वर्ल्डकप क्वालिफाय लढतीत चीनविरुद्ध खेळताना सियाजरुल इद्रुस याने 8 धावा घेऊन 7 बळी घेतले.

आंतरराष्ट्रीय टी-20मध्ये एका लढतीत कोणत्याही खेळाडूची ही सर्वोत्तम गोलंदाजी आहे. सियाजरुल इद्रुस याने नायझेरियाचा खेळाडू पीटर अहोचा विक्रम मोडला. पीटर याने 2021 मध्ये सीएरा लिओनविरुद्ध खेळताना 5 धावा देऊन 6 बळी घेतले होते. या यादीत हिंदुस्थानचा वेगवान गोलंदाज दीपक चहर तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याने 2019 ला बांगलादेश विरुद्ध खेळताना 7 धावात 6 बळी घेतले होते.

दरम्यान, सियाजरुल इद्रुस यांच्या धारदार गोलंदाजीचा बळावर मलेशियाने चीनला अवघ्या 23 धावात ऑल आउट केले. त्यानंतर मलेशियाने हा सामना 4.5 षटकात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात जिंकला.

Malaysia's Syazrul Idrus produced the best bowling figures in Men's T20I history 🙌

