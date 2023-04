कर्नाटकात ‘विषारी’ टीका सुरूच, भाजप आमदारानं सोनिया गांधींना म्हटलं ‘विषकन्या’

काँग्रेस काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ‘विषारी साप’ या पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या टीकेनंतर आता कर्नाटकचे भाजप आमदार बसनागौडा यांनी यत्नाल येथील कोप्पल येथे एका मतदान सभेत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना ‘विषकन्या’ (विषारी कन्या) म्हटलं आहे.

‘संपूर्ण जगानं पंतप्रधान मोदींना स्वीकारले आहे. एकेकाळी अमेरिकेने त्याला व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. त्यांनी नंतर रेड कार्पेट अंथरून मोदींचं स्वागत केलं. आता ते (काँग्रेस) त्याची तुलना कोब्रा सापाशी करत आहेत आणि म्हणत आहेत की ते विष पसरवतील. सोनिया गांधी विशा कन्या आहे का? त्यांनी चीन आणि पाकिस्तानबरोबर त्यांचे एजंट म्हणून काम केलं’, अशी टीका केली.

#WATCH | While attacking Congress President Mallikarjun Kharge over his ‘poisonous snake’ remark on PM Modi, Karnataka BJP MLA Basanagouda Yatnal calls UPA chairperson Sonia Gandhi ‘Vishkanya’

(27.04) pic.twitter.com/ZqMBHbudST

— ANI (@ANI) April 28, 2023