पंतप्रधानांचे 44 परदेश दौरे, पण मणिपूरमध्ये एक सेकंदही घालवला नाही; मल्लिकार्जुन खर्गेंचा मोदींवर निशाणा

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. कुठे आहे मोदी सरकारचा राजधर्म? गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूर हिंसाचाराच्या वणव्यात धगधगत आहे. पंतप्रधानांनी 44 परदेश दौरे केले. पण एक सेकंदही मणिपूरमध्ये घालवला नाही, असा घणाघात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारावर खर्गे यांनी मोदी सरकारवर खरमरीत टीका केली आहे. 3 मे 2023 ला मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळला. हा हिंसाचार अद्यापही सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वीच तमेंगलाँग जिल्ह्यात झालेल्या एका हिंसक घटनेत 25 जण जखमी झालेत. मणिपूरमधील हिंसाचारात आतापर्यंत 260 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 68000 नागरिक विस्थापित झाले असून हजारो नागरिक अजूनही मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत, असे खर्गे म्हणाले.

Manipur observes two years of violence without the Prime Minister setting foot on its soil.

The violence began on May 3, 2023 and still continues. Just two days ago, 25 people were injured in a violent clash in Tamenglong district.

More than 260 people have died. 68,000 people… pic.twitter.com/zZ1pyUGJC9

— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 3, 2025