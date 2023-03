‘आम्हाला कमकुवत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न, पण…’, मल्लिकार्जुन खरगे यांचा मोदी सरकारवर घणाघात

‘भारत जोडा यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) संपूण 46 दिवस झाले असून यादरम्यान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कोणाला भेटले याची आत्ता विचारपूस सुरू आहे. या यात्रेदरम्यान हजारो लोकांनी राहुल गांधी यांची भेट घेतली आणि आपली समस्या सांगितली. आता दिल्ली पोलीस त्यांची ओळख पटवण्यास सांगत आहेत. आम्हाला कमकुवत करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न आहेत, पण आम्ही घाबरणार नाही. आम्ही खंबीरपणे उभे राहू, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी 30 जानेवारी, 2023 ला श्रीनगरमध्ये एक विधान केले होते. ‘अनेक महिला मला भेटायला आल्या होत्या. त्यातील काहींनी त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि त्यांचा विनयभंग झाल्याचे सांगितले. त्याबाबत पोलिसांना सांगू का असे मी त्यांना म्हटले. पोलिसांना सांगितलात तर आम्हाला आणखी त्रास होईल असे त्या म्हणाल्या’, असे विधान राहुल गांधी यांनी केले होते.

याच संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी त्यांना नोटीस पाठवून लैंगिक छळ पीडितांची माहिती मागवली होती. मात्र या नोटीसला उत्तर न दिल्याने दिल्ली पोलिसांचे पथक थेट राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. रविवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास दिल्ली पोलिसांचे विशेष आयुक्त सागरप्रीत हुडा (कायदा आणि सुव्यवस्था) हे आपल्या पथकासह राहुल गांधी यांच्या घरी अचानक धडकले आणि त्यानंतर राजकीय वातावरण तापले. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या ‘घुसखोरी’चा तीव्र निषेध केला असून भाजप आणि मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपवर निशाणा साधला. राहुल गांधी संसदेमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. 46 दिवसांपूर्वी भारत जोडा यात्रेचा समारोप झाला. या यात्रेमध्ये लाखो लोक सहभागी झाले. राहुल गांधी यांनी हे विधान जम्मू-कश्मीरमध्ये केले होते. या यात्रेदरम्यान त्यांना कोण भेटले याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. राहुल गांधी यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र आम्ही घाबरणार नाही. आम्ही त्यांच्याकडे बोलण्याची वेळ मागितली आहे, त्यांनी संधी दिली तर राहुल गांधी बोलतील. लोकशाहीत बोलू दिले जात नसेल तर कसे चालेल? असा सवालही खरगे यांनी केला.

If they will give chance he (Rahul Gandhi) will speak. If we are not allowed to speak in democracy then how this will work? : Congress President Mallikarjun Kharge

