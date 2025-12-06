जमिनीच्या वादातून निलंग्यात थरार! धारदार शस्त्राने तरुणाचा गळा चिरला

प्लॉटच्या वादातून निलंगा शहरात एका व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे निलंगा शहरात एकच खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
शहरातील हाडगा नाका परिसरात ही घटना घडली आहे. जगदीश लोभे असे ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांचे नाव असून त्यांच्या मानेवर धारदार शस्त्राने गंभीर वार केले आहेत. जगदीश लोभे यांना तातडीने उपचारासाठी लातूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे.
आरोपी फरार; पोलीस तपास सुरू
हल्ल्यानंतर हल्लेखोर तात्काळ घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. निलंगा पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत आणि याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.