गर्दीचा आणखी एक बळी, कळवा-मुंब्रादरम्यान लोकलमधून पडून 1 ठार, 2 जखमी

मुंबईची ‘लाईफलाईन’ समजल्या जाणाऱ्या लोकलमध्ये प्रवाशांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. याच गर्दीने आणखी एक बळी घेतला आहे. धावत्या लोकलमधून पडून एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मध्य रेल्वेच्या कळवा-मुंब्रा स्थानकादरम्यान कळवा फाटक येथे ही घटना घडली.

कळवा-मुंब्रा स्थानकादरम्यान कळवा फाटक येथे तीन प्रवासी लोकमधून पडले. या दुर्घटनेमध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला असून 2 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार अपघातात जखमी झालेले प्रवासी मुंब्रा येथील रहिवासी आहेत.

Thane: One dead, two injured after they fell from a moving train between Mumbra and Kalwa stations, today. #Maharashtra

