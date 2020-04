घराबाहेर फिरणाऱ्या वडिलांविरोधात मुलाने केली तक्रार

लॉकडाऊन असतानाही वडिल दररोज घराबाहेर जातात व नियमांचे पालन करत नाही असे सांगत एका 30 वर्षीय तरुणाने वडिलांविरोधातच पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याची घटना दिल्लीतील घडली आहे. याप्रकरणी एका 60 वर्षीयविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

A 30-year-old man from Vasant Kunj has complained that his father is not following #CoronavirusLockdown orders. The complainant said that his father steps out of the house every day. FIR registered: Delhi Police pic.twitter.com/Uu9VgeJhO3

