अमेरिकेत विमान हायजॅक: पायलटने विमान वॉलमार्ट स्टोअरला धडकवण्याची दिली धमकी

अमेरिकेच्या मिसिसिपी राज्यात एका पायलटने चक्क विमानच हायजॅक केले आहे. तुपेलो येथील वॉलमार्ट स्टोअरला हे विमान धडकवण्याची पायलटने धमकी दिल्याने पोलीस सतर्क झाले आहेत. पोलीसांनी तत्परतेने वॉलमार्ट स्टोअर आणि आजूबाजूचा परिसर रिकामा करण्यास सुरुवात केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे 5 वाजल्यापासून विमानाने प्रदक्षिणा घालण्यास सुरुवात केली आणि सुमारे 3 तास ते हवेतच आहे. पोलिसांनी थेट विमानाच्या पायलटशी संपर्क साधला आहे. पायलटने स्वतः फोन करून वॉलमार्ट स्टोअरला विमान धडकण्याची धमकी दिली. पोलिस पायलटची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र यात पोलिसांना अद्याप कोणतेही यश मिळालेले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, पायलटने दोन इंजिन असलेल्या 9 सीटर विमान हायजॅक केले आहे.

BREAKING: A man stole a plane in #Tupelo, #Mississippi. He is threatening to crash plane into #Walmart, says US police. pic.twitter.com/EW4MawaonE

— Aman Dwivedi (@amandwivedi48) September 3, 2022