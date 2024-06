Vasai Crime News : वसई हादरली! भररस्त्यात तरुणीची प्रियकराकडून हत्या

वसईमध्ये मंगळवारी सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणीची तिच्या प्रियकराने भररस्त्यात निघृण हत्या केली. या भयंकर घटनेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वसईच्या वालीव पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. तसेच पुढील तपास सुरू केला आहे.

In a tragic incident on Tuesday morning in #Vasai, a girl was severely assaulted with a pipe wrench on her head and chest by a man reportedly known to her.

The girl, dressed in ethnic attire, was seen lying motionless in the middle of the road. The man, reportedly her boyfriend,… pic.twitter.com/cFF8ctnETe

