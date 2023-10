मुलीची हत्या झाल्याचं कळताच हसू लागला पिता, वाचा बातमी

दोन देशांमधील युद्धाचे गंभीर परिणाम हे नेहमी निरपराध लोकांना भोगावे लागतात. काही वेळाने त्यांच्यात तह झाला तरी तोपर्यंत सामान्यांची प्रचंड हानी झालेली असते. त्यामुळे युद्धाचे परिणाम भोगलेल्यांच्या कहाण्या हृदयद्रावक असतात. अशीच एक कहाणी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

इस्रायल आणि हमास युद्धात एका माणसाचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या माणसाची आठ वर्षांची मुलगी हमासच्या दहशतवाद्यांनी पळवून नेली. तिची हत्या झाल्याचं कळल्यानंतर तो हसू लागला. हे ऐकायला कितीही विचित्र वाटलं तरी यातच युद्धाची भीषणता लपलेली आहे. या पित्याच्या म्हणण्यानुसार, हमासने तिला पळवून नेलं होतं. हमासने ज्या ज्या माणसांना पळवून नेलं त्यांच्यासोबत घडलेल्या घटना ऐकल्या की अंगावर शहारे येतात. पण, माझ्या मुलीला त्यांनी थेट ठार मारलं.

This Israeli father recounts learning that his 8-year-old daughter was murdered by Hamas.

“They just said, we found Emily. She’s dead. I went, ‘Yes!’ and smiled, because that is the best news of the possibilities I knew.

She was either dead or in Gaza. And if you know… pic.twitter.com/avJ4znTFnB

