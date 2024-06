सहा वर्षापूर्वी ऑर्डर केलेली स्लिपर मिळालीच नाही आणि अचानक… तरुणाने सांगितला किस्सा

अनेकदा ऑनलाईन ऑर्डर केल्यावर ती वस्तू दिलेल्या तारखेपेक्षा कधीतरी उशीरा मिळते, कधीतरी ऑर्डर करतो एक आणि हातात भलतीच वस्तू मिळते हे काही नवीन नाही. पण या ऑनलाईन ऑर्डर संदर्भात आणखी एक अनोखा प्रकार समोर आला आहे. एका तरुणाने ई कॉमर्स साईट flipkartवर मागवलेली स्लिपर एक दोन दिवस उशीरा नव्हे तर तब्बल सहा वर्षानंतर त्याला मिळाली आहे.त्याने त्याच्यासोबत घडलेली ही घटना सोशल मीडिया साईटवर शेअर केली आहे. त्यामुळे सध्या तो चर्चेत आला आहे.

अहसान खरबाई असे त्या तरुणाचे नाव आहे. त्याने दावा केला आहे की, 16 मे 2018 साली अहसानने स्पार्क्स कंपनीची एक चप्पल 485 रुपयांना ऑर्डर केली होती. त्याला ती चप्पल 20 मे रोजी मिळणार होती. मात्र त्याची डिलिव्हरी त्याला कधीच मिळाली नाही. अखेर सहा वर्षांच्य़ा प्रतिक्षेनंतर अचानक त्याला फ्लिपकार्टच्या कस्टमर केअरमनधून फोन येतो आणि त्याला त्याने सहा वर्षांपूर्वी मागवलेली स्लिपर मिळते.

After 6 yrs @Flipkart called me for this order 😂

Asking me what issue I was facing pic.twitter.com/WLHFrFW8FV

