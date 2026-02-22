डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फ्लोरिडातील रिसाॅर्टमध्ये घुसखोरी, बंदूक आणि पेट्रोल बाॅम्ब घेऊन आलेला इसम ठार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फ्लोरिडा येथील मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये बंदूक आणि पेट्रोल बाॅम्बसह घुसलेल्या एका व्यक्तीला गोळ्या घालून ठार मारले आहे. स्थानिक माध्यमांनी गुप्तहेर सेवेचा हवाला देत ही माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो माणूस निवासस्थानाच्या सुरक्षित क्षेत्रात शस्त्र घेऊन घुसला. ट्रम्प अनेकदा या महासागरीय रिसॉर्टमध्ये आठवड्याचे शेवटचे दिवस घालवतात, परंतु हल्ल्याच्या वेळी ते वॉशिंग्टनमधील व्हाईट हाऊसमध्ये होते. अमेरिकेच्या गुप्तहेर सेवेने वृत्त दिले आहे की, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या फ्लोरिडा येथील मार-ए-लागो इस्टेटमध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्या एका सशस्त्र घुसखोराची रविवारी सकाळी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.

ट्रम्प यांच्या घरात घुसणाऱ्या घुसखोराबद्दल अधिक माहिती जाहीर केलेली नाही. एफबीआय, गुप्तहेर सेवा आणि स्थानिक पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. एजन्सीच्या धोरणानुसार, गोळीबारात सहभागी असलेल्या गुप्तहेर एजंटना चौकशीचा निकाल येईपर्यंत रजेवर पाठवण्यात आले आहे. यूएस गुप्तहेर सेवेचे प्रवक्ते अँथनी गुग्लिएल्मी यांनी इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये घटनेची पुष्टी केली. “आज सकाळी, अमेरिकन गुप्तहेर सेवेच्या एजंटांनी मार-ए-लागोमध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्या एका सशस्त्र माणसाला गोळी घातली,” गुग्लिएल्मी म्हणाले. कोणताही सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाला नाही.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये एका व्यक्तीनेही अयशस्वी प्रयत्न केला होता. त्यावेळी ट्रम्प गोल्फ खेळत होते. त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या गुप्तहेर सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी झुडुपामागे रायफल असलेल्या त्या व्यक्तीला पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो एसयूव्हीमधून पळून गेला. घटनास्थळी रायफल, दोन बॅकपॅक, एक स्कोप आणि एक गोप्रो कॅमेरा जप्त करण्यात आला. पाम बीच काउंटी शेरीफ रिक ब्रॅडशॉ म्हणाले की संशयिताला नंतर शेजारच्या परिसरात अटक करण्यात आली.

