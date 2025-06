गोराई येथील मॅन्ग्रोव्ह पार्क लवकरच सर्वांसाठी खुले होणार; आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले समाधान

गोराई येथील हे मॅन्ग्रोव्ह पार्क लवकरच सर्वांसाठी खुले होणार आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या पार्कचे काम सुरू झाले होते. आता ते लवकरच सर्वांसाठी खुले होत आहे. याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर या कामाला विलंब झाला. मात्र, आता हे सर्वांसाठी खुले होत असल्याने आनंद होत असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर याबाबत पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2021 मध्ये आम्ही सुरू केलेले गोराई येथील हे मॅन्ग्रोव्ह पार्क लवकरच सर्वांसाठी खुले होणार आहे हे ऐकून आनंद झाला. मलबार हिलमधील “ट्री टॉप वॉक”, मरोळमधील “अर्बन फॉरेस्ट” याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सुरू झाले होते. त्यावेळी प्रायवरणमंत्रई म्हणू ही कामे सुरू करण्याचा मान आणि सौभाग्य आपल्याला मिळाले. आता ते लवकरच लोकांसाठी खुले होणार आहे, याचा आनंद होत आहे. हे पार्क 2023 पर्यंत सर्वांसाठी खुले करण्याचे उद्दीष्ट्य होते. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात आल्यानंतर ही कामे रखडली होती. त्यामुळे याला विलंब झाला. मात्र, आता ते नागरिकांसाठी खुले होत असल्याचे पाहून मला आनंद होतो, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

Hearing that this Mangrove Park in Gorai that we started work on in October 2021, will finally be open to everyone soon.

Happy to see that just like the “Tree Top walk” in Malabar Hill, “Urban Forest” in Marol that I had the honour and privilege to initiate as Minister in the… https://t.co/TzrQyJmezT

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 3, 2025