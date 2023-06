मणिपूर हिंसाचार प्रकरण; डीजीपी पी डोंगेल यांना पदावरून हटवले

मणिपूरमध्ये उसळेल्या वांशिक संघर्षांना रोखण्यात अयशस्वी ठरल्याप्रकरणी राज्याचे डीजीपी पी डोंगेल यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेक उपायांची घोषणा केली, ज्यामध्ये आतापर्यंत अनेक लोकांचे बळी गेलेल्या संघर्षाच्या न्यायालयीन चौकशीचा देखील समावेश आहे.

Rajiv Singh appointed as Manipur DGP, Head of Police Force. P Doungel appointed as OSD(Home) pic.twitter.com/405d6FGfxi

— ANI (@ANI) June 1, 2023