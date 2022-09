‘मणिपूर जदयूमुक्त झालंय, लवकरच बिहारही…’, मोदींची नितीश कुमार यांच्या पक्षाला संपवण्याची भाषा

दोन महिन्यांपूर्वी बिहारमध्ये जनता दल (युनायडेट) सोबत सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसलेला भारतीय जनता पक्ष आता सत्तेचे समिकरण बदलताच नितीश कुमार यांच्या पक्षाला संपवण्याची भाषा करू लागला आहे. मणिपूरमध्ये जदयूचे पाच आमदार फोडल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी या संदर्भात विधान केले आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनीही प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याची भाषा केली होती.

मणिपूरमध्ये शुक्रवारी जनता दल (युनायडेट) पक्षाला मोठा धक्का बसला. जदयूच्या पाच आमदारांनी सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यामुळे जदयूचे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना तगडा धक्का बसला. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली असून मणिपूर जदयूमुक्त झाल्याचे म्हटले. तसेच बिहारमधील जदयू, राजद आणि काँग्रेसचे महागठबंधनही भाजप लवकरच तोडेल आणि बिहारलाही जदयूमुक्त करेल असे त्यांनी म्हटले.

मणिपूरमध्ये जदयूचे पाच आमदार भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. मणिपूर जदयूमुक्त झाले आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांना एनडीएमध्ये रहायचे असून लवकरच आम्ही बिहारमधील जदयू-राजद युती तोडून राज्य जदयूमुक्त करू, असे सुशीलकुमार मोदी म्हणाले. तसेच होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्स लावून कोणी पंतप्रधान होऊ शकत नाही, असा टोलाही यांनी नितीश कुमार यांना लगावला.

Delhi | Five JDU MLAs joined the BJP in Manipur, the state has become JDU-free. Those MLAs wanted to remain in NDA. Very soon, we’ll break the JDU-RJD alliance in Bihar & make the state JDU free. Nobody can become PM by erecting hoardings & posters: BJP RS MP Sushil Modi pic.twitter.com/ZI63lyoOya

बिहारमध्ये नुकतेच सत्तेचे समिकरणं बदलले होते. नितीश कुमार यांनी भाजपला सत्तेतून बाहेरचा रस्ता दाखवत राजदचा हात हाती घेतला आणि काँग्रेस व इतर पक्षांना सोबत घेऊन महागठबंधनचे सरकार स्थापन केले. याचा वचपा काढण्याचे भाजपने ठरवले असून आधी अरुणाचल प्रदेशमधील जदयूचा एकमेव आमदार फोडल्यानंतर मणिपूरमध्येही जदयूचे सहा पैकी पाच आमदार सत्ताधाऱ्यांनी पळवले.

2024 ला विरोधक एकत्र येतील – नितीश कुमार

दरम्यान, भाजपने मणिपूरमधील जदयूचे आमदार फोडल्यानंतर नितीश कुमार यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही एनडीएपासून वेगळे झाल्यानंतर मणिपूरचे सहा आमदार आम्हाला भेटले होते आणि त्यांनी जदयूसोबत असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता हे काय सुरुय याचा विचार सर्वांनी करायला हवा. ते आमदार फोडत असून हे घटनात्मक आहे का? असा सवाल नितीश कुमार यांनी केला. तसेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी सर्व विरोधक एकत्र येतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

When we parted ways from NDA, all our six Manipur MLAs came & met us & assured us they were with JDU. We need to think about what’s going on. They’re breaking away the MLAs from the parties, is it

constitutional?… Opposition will unify for 2024 elections: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/igjWmfombR

— ANI (@ANI) September 3, 2022