मणिपूरच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहात गदारोळ, ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांचं निलंबन; संसदेबाहेर ‘INDIA’चं आंदोलन

मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे पेटलेल्या वणव्याची धग संसदेपर्यंत पोहोचली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने गदारोळ झाला. यादरम्यान राज्यसभेच्या सभापतींनी आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांना निलंबित केले. पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजातून त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती ‘एएनआय’ने दिली आहे.

राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावे अशी मागणी केली. यादरम्यान, विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजीही केली. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह सभापतींनी चेतावणी देऊनही वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालत होते आणि घोषणाबाजी करत होते. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले.

Opposition MPs are meeting with Rajya Sabha Chairman over the suspension of AAP MP Sanjay Singh for the current Monsoon session https://t.co/nrDSgN6YOj

राज्यसभेसह लोकसभेच्या कामकाजाची सुरुवातही गोंधळाने झाली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरून मणिपूरच्या प्रकरणावर चर्चेची मागणी केली. या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

दरम्यान, मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही सभागृहामध्ये बोलावे या मागणीसह ‘INDIA’तील घटकपक्षांनी संसद परिसरामध्ये आंदोलन केले. पंतप्रधानांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सर्वसमावेशक चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

दरम्यान, याबाबत बोलताना काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले की, पंतप्रधान संसदेला उत्तर देण्यास जबाबदार असतात. जगात अशी कोणतीही संसदीय लोकशाही नाही जिथे पंतप्रधानांना भेटण्याची, त्यांना प्रश्न विचारण्याची आणि ऐकण्याची संधी मिळत नाही. मोदींनी घेतलेली भूमिका विचित्र आहे.

#WATCH | Congress MP Shashi Tharoor on Opposition demanding the PM’s statement on Manipur issue in Parliament, “The PM is accountable to the Parliament… There is no parliamentary democracy in the world in which the Parliament doesn’t have the chance to meet, question & hear… pic.twitter.com/11yBF7eSAk

