मणिपूरच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहात गदारोळ, ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांचं निलंबन; संसदेबाहेर ‘INDIA’चं आंदोलन

मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे पेटलेल्या वणव्याची धग संसदेपर्यंत पोहोचली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने गदारोळ झाला. यादरम्यान राज्यसभेच्या सभापतींनी आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांना निलंबित केले. पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजातून त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती ‘एएनआय’ने दिली आहे.

राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावे अशी मागणी केली. यादरम्यान, विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजीही केली. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह सभापतींनी चेतावणी देऊनही वेलमध्ये उतरून गोंधळ घालत होते आणि घोषणाबाजी करत होते. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले.

Opposition MPs are meeting with Rajya Sabha Chairman over the suspension of AAP MP Sanjay Singh for the current Monsoon session https://t.co/nrDSgN6YOj

— ANI (@ANI) July 24, 2023