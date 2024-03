लोकं मरताहेत, भविष्य अंधारात आहे; मोदीजी एकदा तरी मणिपूरला भेट द्या, थेट रिंगमधून ‘फायटर’चं आवाहन

भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेले ईशान्येकडील राज्य मणिपूर वर्षभरापासून धुसमुसत आहे. गेल्या वर्षभरापासून येथे हिंसाचाराचा वणवा भडकलेला आहे. या हिंसाचारात अनेक निरपराधांचे बळी गेले तर हजारो कुटुंबे बेघर झाली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अद्याप मणिपुरात गेलेले नाहीत. त्यावरून विरोधी पक्ष सातत्याने मोदींना जाब विचारतोय.

आता मणिपूरचा मॅट्रिक्स मार्टियल आर्ट (एमएमए) फायटर चुंगरेंग कोरेन (Chungreng Koren) याने MFN Interim Bantamweight World Title जिंकल्यानंतर मनातील खदखद व्यक्त केली असून मोदींना मणिपूरला भेट देण्याचे आवाहन केले आहे. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

मणिपूरचा मॅट्रिक्स मार्टियल आर्ट (एमएमए) फायटर चुंगरेंग कोरेन (Chungreng Koren) याने MFN Interim Bantamweight World Title जिंकले. त्यानंतर त्याने थेट रिंगमधूनच मणिपूरमधील परिस्थिती सांगत मोदींना येथे भेट देण्याचे आवाहन केले. भरल्या डोळ्याने त्याने हे आवाहन केले असून यामुळे उपस्थित लोकंही भारावले.

‘मोदीजी, मणिपूरमध्ये जवळपास एक वर्षापासून हिंसाचार सुरू आहे. दररोज लोकं मरत आहेत. मदत शिबिरामध्ये अन्नधान्य आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. मुलांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करता येत नाहीय. चांगले शिक्षण मिळत नाहीय. भविष्य अंधकारमय झाले आहे. कृपया तुम्ही किमान एकदा तरी मणिपूरला भेट द्या आणि येथे शांतता स्थापित करा’, असे आवाहन चुंगरेंग कोरेन (Chungreng Koren) याने केले.

“Violence is happening in manipur. It has been almost a year, people are dying, there is food and water shortage in relief camps. The kids are not able to study. The future is unclear. Please visit manipur once and restore peace in manipur.”

