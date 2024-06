मणिपूरला न्याय द्या, देश वाचवा… शपथ घेताना मणिपूरच्या खासदाराचे आवाहन

लोकसभेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू असून सध्या नवनिर्वाचित खासदारांचे शपथविधी सुरू आहेत. मंगळवारी मणिपूरमधून निवडून आलेल्या खासदारांचे शपथविधी झाले. हे खासदार शपथ घ्यायला येत असताना विरोधीपक्षातील खासदारांनी मणिपूरचे नारे देत संसद भवन दणाणून सोडले. यावेळी बाह्य मणिपूरचे खासदार अल्फ्रेड कंगनम एस आर्थर यांनी शपथ घेतल्यानंतर मणिपूरला न्याय द्या, देश वाचवा असे आवाहन सदनातील खासदारांना केले. तसेच मणिपूरचे दुसरे खासदार अंगोमचा बिमोल अकोईजम यांनी देखील आज शपथ घेतली. त्यांच्या शपथविधीच्या वेळी विरोधी खासदारांनी घोषणा दिल्या.

“Give justice to #Manipur and save #India” said newly elected #Congress MP from outer Manipur as he took oath.

While both the Manipur MPs went up to take oath, opposition leaders shouted “Manipur Manipur”. The sound reverberated louder this time inside the parliament where the… pic.twitter.com/9FZ5xeFi1Q

— Tamal Saha (@Tamal0401) June 25, 2024