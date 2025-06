151 एसएलआर, 65 इन्सास रायफल्स; मणिपुरात मोठा शस्त्रसाठा जप्त; सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई

मणिपुरमध्ये सुरक्षा दलांनी 13 आणि 14 जूनच्या मध्यरात्री पाच जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त कारवाई करत 328 शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. यामध्ये 151 सेल्फ-लोडिंग रायफल्स (एसएलआर), 65 इन्सास रायफल्स, 73 विविध प्रकारच्या रायफल्स, 5 कार्बाइन आणि 2 एमपी-5 बंदुका यांचा समावेश आहे. तसेच स्फोटके आणि इतर युद्धसामग्रीही जप्त करण्यात आली आहे. या कारवाईला सुरक्षा दलांचे मोठे यश मानले जात आहे.

मणिपुर पोलिस, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ), हिंदुस्थानी लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या संयुक्त पथकांनी ही कारवाई इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपूर आणि काकचिंग या जिल्ह्यांच्या बाह्य भागात राबवली. गुप्त माहितीच्या आधारे राबवलेल्या या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजीपी) लहरी दोरजी ल्हाटू यांनी केले. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, “ही कारवाई शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मणिपुर पोलीस आणि सुरक्षा दल सामान्य जनतेच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहेत.”

गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपुरमध्ये कुकी -झो आणि मेईतेई समुदायांमधील वांशिक तणावामुळे हिंसाचार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, शस्त्रास्त्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुरक्षा दल सातत्याने कारवाया करत आहेत. जप्त केलेली शस्त्रे आणि स्फोटके मणिपुर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.

#WATCH | Imphal, Manipur: Explosives and other warlike stores including 151 SLR rifle, 65 Insas rifles, 73 rifles of other kinds, 5 carbine gun, 2 MP-5 gun and other were recovered from the outskirts of 5 valley districts during a joint operation of Manipur Police, CAPF, Army and… https://t.co/ymLHZBF02M pic.twitter.com/raOqhTcA0p

