विरोधी खासदारांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मणिपूरच्या राज्यपालांची भेट

हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये पोहोचलेल्या विरोधी खासदारांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल अनुसुईया उईके (Governor Anusuiya Uikey) यांची भेट घेतली. यावेळी I.N.D.I.A. च्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना एक निवेदन देत राज्यात शांतता आणि सलोखा पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती केली.

मणिपूरमध्ये मागील तीन महिन्यांपासून जातीयवादातून ठिकठिकाणी घडणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे अशांतता निर्माण झाली आहे. जाळपोळींच्या घटनांमुळे हजारो नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या 21 खासदारांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी मणिपूरला भेट दिली आणि पीडितांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुसिव्ह अलायन्स’ (इंडिया) विरोधी आघाडीच्या खासदारांनी एकत्रितपणे हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा करत मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. आज या दौऱ्याचा दुसरा दिवस असून खासदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली.

मणिपूरमध्ये गेल्या 89 दिवसांपासून कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. याची माहिती केंद्रसरकारला द्यावी, जेणेकरून ते मणिपूरमध्ये शांतता आणि सलोखा पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलतील, असे निवेदनात म्हटले आहे.

The delegation of I.N.D.I.A. alliance submitted a memorandum to Manipur Governor Anusuiya Uikey today, requesting her to restore peace & harmony, taking all effective measures.

