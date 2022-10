‘आप सोडा अन्यथा…’, सीबीआय चौकशीनंतर सिसोदिया यांचा आरोप; मुख्यमंत्रीपदाची ऑफ मिळाल्याचाही दावा

अबकारी धोरणात कथित घोटाळा केल्याप्रकरणी सीबीआयने आज दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांची 9 तास मॅरेथॉन चौकशी केली. सीबीआय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सिसोदिया यांनी हे संपूर्ण प्रकरण बोगस असून माझ्यावर आम आदमी पार्टी सोडण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचीही ऑफर या चौकशीदरम्यान मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.

दिल्लीतील अबकारी धोरण प्रकरणात सीबीआयने रविवारी मनीष सिसोदिया यांना समन्स बजावले होते. 17 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 11 वाजता त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सीबीआयच्या समन्सप्रमाणे मनीष सिसोदिया चौकशीला हजर झाले. तब्बल 9 तास त्यांची चौकशी झाली. रात्री आठच्या दरम्यान त्यांची सुटका करण्यात आली.

सीबीआयच्या चौकशीनंतर मनीष सिसोदिया यांनी कोणताही घोटाळा केला नसल्याचे म्हटले. हे संपूर्ण प्रकरण एक षडयंत्र आहे. ऑपरेशन लोटस यशस्वी करण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे. सीबीआयचा असंवैधानिक पद्धतीने दबाव टाकण्यासाठी दुरुपयोग केला जातोय. अबकारी धोरणाबाबत सीबीआय हेडक्वार्टरमध्ये चर्चा झाली, परंतु दुसऱ्या बाजूने आम आदमी पार्टी सोडण्याचा दबावही टाकण्यात आला. आम आदमी पार्टी सोडली नाही तर हे प्रकरण असेच सुरू राहील असे मला सांगण्यात आल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला. तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची ऑफरही दिल्याच दावा त्यांनी केला. मात्र आपण भाजपसाठी आप सोडणार नसल्याचे सिसोदिया यांनी स्पष्ट केले.

CBI issues a statement after quizzing Delhi Dy CM Manish Sisodia for 9 hrs in excise policy case; “CBI strongly refutes these allegations (of Delhi Dy CM Sisodia) & reiterates that his examination was carried out in a professional & legal manner. Probe to continue as per law.” https://t.co/7Ex2N0lpWh

— ANI (@ANI) October 17, 2022