‘सीबीआय’वर भाजपचे नियंत्रण, अदानींवर कारवाई का नाही? सिसोदियांच्या अटकेवर दमानियांचा संतप्त सवाल

कथित मद्य घोटाळ्या प्रकरणी सीबीआयने आज दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. 8 तासांच्या चौकशीनंतर सीबीआयने ही कारवाई केली आहे. सिसोदिया यांच्या अटकेवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सीबीआयवर भाजपचे नियंत्रण असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अंजली दमानिया यांनी ट्विट करून मोदी सरकारला धारेवर धरले आहे. ‘मनीष सिसोदिया यांना अटक झाल्याचे ऐकून अत्यंत धक्का बसला, तेही एका नोकरदाराच्या जबाबवरून? सीबीआयवर भाजपचे नियंत्रण आहे. अदानी समूहावर कारवाई किंवा अदानी समूहाची चौकशी करण्याची त्यांच्यात हिंमत नाही. विरोधी पक्षांवरच ते बळाचा गैरवापर करताहेत’, असा टोला अंजली दमानिया यांनी लगावला.

Horribly shocking to hear that Manish Sisodia had been arrested. That too… just on a statement of a bureaucrat ? CBI is disgustingly controlled by BJP.

They have no guts to act or investigate Adani Group? Flexing their muscles only on opposition.

Shame

— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) February 26, 2023