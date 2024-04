डॉ. मनमोहन सिंग राज्यसभेतून निवृत्त; मल्लिकार्जुन खरगे यांचे भावूक पत्र

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आज राज्यसभेतून निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या निवृत्तीवर अनेक नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अशातच काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भावूक पत्र लिहून सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

Mallikarjun Kharge यांनी मनमोहन सिंग यांच्यासाठी खास पत्र लिहिले आहे. ‘मनमोहन सिंग यांनी समर्पणाने देशाची सेवा केली आहे. तुम्ही कायम देश आणि काँग्रेससाठी काम केले आहे. काही मोजक्या लोकांपैकी तुम्ही एक आहात. आता तुम्ही सक्रिय राजकारणात नसाल. मात्र जनतेसाठी तुमचा आवाज कायम उठेल. तीन दशकांहून अधिक काळ तुम्ही सेवा केली आहे. तुमच्या निवृत्तीमुळे एका युगाचा अंत झाला आहे.’ ‘देश आज जी आर्थिक समृद्धी आणि स्थैर्य अनुभवत आहे, ते दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी रचलेल्या पायावर आधारित आहे’, असे खरगे म्हणाले.

My letter to Former Prime Minister, Dr Manmohan Singh ji as he retires from Rajya Sabha, today.

As you retire today from the Rajya Sabha after having served for more than three decades, an era comes to an end. Very few people can say they have served our nation with more… pic.twitter.com/jSgfwp4cPQ

