‘मन की बात’च्या 100व्या भागात मोदींनी संवाद साधलेले ‘ते’ चौघे चेंजमेकर्स कोण? वाचा सविस्तर…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा शंभरावा भाग रविवार 30 एप्रिल रोजी प्रसारित झाला. देशभरात प्रदर्शित करण्यात आलेल्या या भागामध्ये त्यांनी काही खास व्यक्तींशी संवाद साधला. विजयशांती देवी, प्रदीप सांगवान, सुनिल जगलान आणि मंजूर अहमद अशी या चौघांची नावे आहेत. या चौघांशी बोलताना मोदींनी त्यांच्या कार्याने देशवासियांना प्रेरणा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली.

विजयशांती देवी –

मणिपूरच्या रहिवासी असणाऱ्या विजयशांती देवी या कमळाच्या तंतूपासून कपडे बनवतात. त्यांच्या या आगळ्यावेगल्या आणि पर्यावरणपूरक संकल्पनेची याआधीही ‘मन की बात’मध्ये चर्चा झाली होती. विजयशांती यांच्यामुळे जवळपास 30 महिलांना रोजगार मिळाला असून वर्षअखेरपर्यंत 70 महिलांना रोजगार देण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. लवकरच आपण ही उत्पादने निर्यात करण्यास सुरुवात करणार असल्याचे विजयशांती देवी यांनी म्हटले.

The strength of our Nari Shakti and a commitment to furthering a spirit of ‘Vocal for Local’ can take India to new heights. You will feel happy to know about strong determination of Bijay Shanti Ji from Manipur. #MannKiBaat100 pic.twitter.com/XiF62JTRxA — Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2023

सुनील जगलान –

‘सेल्फी विथ डॉटर’ अर्थात मुलीच्या जन्माचा, संगोपनाचा उत्सव साजरा करण्याच्या या मोहिमेमागे सुनील जगलान आहेत. जून 2015मध्ये त्यांनी आपल्या गावातील या मोहिमेची सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्यांनी या उपक्रमासाठी एक वेबसाईटही तयार केली, जिथे लोक त्यांच्या मुलींसोबत सेल्फी शेअर करू शकतात.

A common theme across various #MannKiBaat programmes has been mass movements aimed at societal changes. One such popular movement was ‘Selfie With Daughter.’ During #MannKiBaat100 I spoke to Sunil Ji, who was associated with it. pic.twitter.com/EMbRYfs7kW — Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2023

प्रदीप सांगवान –

प्रदीप सांगवान हे हीलिंग हिमालय फाऊंडेशनचे संस्थापक आहेत. त्यांनी हिमालयातील कचरा साफ करण्याचे कठीण काम हाती घेतले आहे. हिमालयातील निसर्गसौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी सांगवान आणि त्यांची टीम हिमालयात खडतर प्रवास करतात. हिमालयातील कचरा जमा करून आणतात. त्यांची टीम वेगवेगळ्या भागातून जवळपास 5 टन कचरा गोळा करते.

When it comes to fulfilling Mahatma Gandhi’s dream of a Swachh Bharat, the people of India have done exceptional work. One such effort is by Pradeep Sangwan Ji, who talks about his work which furthers cleanliness and encourages tourism. #MannKiBaat100 pic.twitter.com/6IyL7whW13 — Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2023

मंजूर अहमद –

मंजूर अहमद हे जम्मू-कश्मीरमध्ये पर्यावरण वाचवण्यासाठी अग्रेसर आहेत. पेन्सिल स्लेटची निर्मिती करून पर्यावरण वाचवून त्यांनी 200हून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. पुलवामा जिल्ह्यातील ओखू गाव आता हिंदुस्थानचे पेन्सिल व्हिलेज म्हणून ओळखले जाते. हे गाव पेन्सिल बनवून देशातील लोकांना शिक्षित करण्यासाठी काम करते. आपल्या कामामुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला. तसेच येथील दोन हजार झाडांची संख्या आता पाच हजारांवर गेली आहे, असे त्यांनी मोदींशी बोलताना सांगितले.