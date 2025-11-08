धनंजय मुंडेंसह सर्वांचीच नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग करा; पोलीस अधीक्षकांना मनोज जरांगे यांचे निवेदन

सामना ऑनलाईन
|

आमदार धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्यासह मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंगची मागणी केली होती. ते आव्हान मनोज जरांगे यांनी स्वीकारले. धनंजय मुंडे, माझी, माझ्या खुनाचा कट रचणारे आरोपी, या सर्वांचीच नार्को टेस्ट व ब्रेन मॅपिंग करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

या नार्को टेस्टमुळे संतोष देशमुख, महादेव मुंडे, गीते व इतर काही प्रकरणात धनंजय मुंडे क्रिमिनल माईंड आहेत. हे किमान माझ्यामुळे तरी उघडकीस येईल, असे आंतरवाली सराटी येथे पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले, कर नाही त्याला डर कशाला? त्या सामूहिक कटाचा सूत्रधार धनंजय मुंडे असेल. आमचे लोक हाताखाली धरायचे, पुन्हा आमच्या विरोधात त्यांचा वापर करायचा आणि खोटं सांगायचं ते लोक त्यांचेच आहे म्हणून. तुझी खोडच मोडायची आहे, असेही मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

माझ्यासह आरोपी व धनंजय मुंडे या सर्वांची नार्को टेस्ट करावी, म्हणजे दूध का दूध पाणी का पाणी होईल, असेही ते म्हणाले. शिष्टमंडळाने अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधी व न्याय विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचेही मनोज जरांगे यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजित पवार यांचा सहभाग असल्याशिवाय जमीन घोटाळा होऊ शकत नाही, काँग्रेस खासदाराचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र

Mumbai News – मुंबईत हवेची गुणवत्ता ढासळली; गुणवत्ता निर्देशांक 117 अंकांवर

हिंदुस्थानच्या तुरुंगांतील 70 टक्के कैदी अद्याप दोषी ठरलेले नाहीत; सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे निरिक्षण

1993 च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपींना कोर्टाचा दणका; सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळले

व्हीव्हीपॅट प्रणालीद्वारे मतदान झाल्यास शंका राहणार नाही, शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाचे कान टोचले

Jammu Kashmir – कुपवाडात लष्कराचे ऑपरेशन पिंपल, दोन दहशतवादी ठार; शस्त्रे आणि दारुगोळा जप्त

बिहारमध्ये रस्त्यावर आढळल्या VVPAT स्लिप्स, आरजेडीने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

मोदी सरकारने देशात एकही संस्था निर्माण केली नाही, मात्र त्यांनी सर्व प्रमुख उद्योग आपल्या मित्रांना सोपवले – प्रियांका गांधी

महायुतीला आणि त्यांच्या कुबड्यांना व्होटबंदी करा, तरच हे सरकार वठणीवर येईल; शेतकऱ्यांना आवाहन करत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात