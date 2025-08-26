गौतम गंभीर दुतोंडी! माजी क्रिकेटपटूने फटकारले, IND Vs Pak सामन्यावरून भडकला

सामना ऑनलाईन
|

आशिया कप मालिकेतील IND vs Pak सामन्यावरून सध्या देशभरात वाद सुरू आहे. टीम इंडिया पाकिस्तानविरोधात खेळत असल्याने चाहते BCCI वर भडकले आहेत. अशातच टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने या सामन्याला कडाडून विरोध केला होता. आता त्याने यावरूनच टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मनोज तिवारीने गौतम गंभीरला ढोंगी, दुतोंडी म्हणत त्याच्यावर सडकून टीका केली.

‘गंभीर नेहमीच मला ढोंगी व दुतोंडी वाटत आला आहे. तो जेव्हा प्रशिक्षक नव्हता तेव्हा त्याने पाकिस्तानसोबत खेळू नये अशी भूमिका घेतली होती. पण आता तो टीम इंडियाचा प्रशिक्षक आहे तर आता टीम इंडिया पाकिस्तानविरोधात खेळणार आहे. जर त्यावेळी त्याला पाकिस्तानसोबत खेळायचे नव्हते तर आता तो याला विरोध का करत नाही? राजीनामा का देत नाही?, असा सवाल मनोज तिवारीने केला आहे.

मनोज तिवारीने यशस्वी जैस्वालला टीम इंडियात संधी न देण्यावरूनही गौतम गंभीरवर टीका केली आहे. ”गंभीरनेच यशस्वी जैस्वालला टीम इंडियाचं भविष्य असल्याचं म्हटलं होतं. पण आता कृती करताना मात्र त्याने यशस्वीला संघाबाहेर ठेवलं आहे. तो नेहमी बोलतो एक आणि करतो एक”, असे मनोज तिवारी म्हणाला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

समुद्रात हिंदुस्थानची ताकद वाढली! उदयगिरी आणि हिमगिरी युद्धनौका नौदलात ताफ्यात दाखल

Buchi Babu Trophy – ऋतुराज गायकवाडची शतक ठोकत निवडकर्त्यांना चपराक, 20 वर्षांच्या अर्शिन कुलकर्णीचीही बॅट तळपली

हिंदुस्थानवर उद्यापासून 50 टक्के अमेरिकन टॅरिफ, नोटिफिकेशन जारी; कुठल्या क्षेत्रांना बसणार फटका? जाणून घ्या

Jammu Kashmir – वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावर दरड कोसळली, 5 जणांचा मृत्यू; 14 जखमी

सरकार 40-50 वर्षे टिकेल, अमित शहांच्या वक्तव्याचं सत्य आलं समोर; मतचोरीवरून राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

KCL 2025 – संजू बरसतोय; खोऱ्याने धावा काढत गोलंदाजांची केली धुलाई, सूर्याची डोकेदुखी वाढली

Himachal Pradesh – हिमाचल प्रदेशात पावासाचे थैमान; कुलू-मनालीत इमारती, दुकाने, रस्ते वाहून गेले

खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित, जम्मूमध्ये ढगफुटीमुळे अनेक रस्ते बंद

गणेशोत्सवामुळे मुंबईत आंदोलनास परवानगी नाही; हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना बजावली नोटीस