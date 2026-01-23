जन्मशताब्दीनिमित्त मान्यवरांनी शिवसेनाप्रमुखांना केले अभिवादन

अखंड हिंदुस्थानचे लाडके नेते, हिंदुत्वाचा धगधगता अंगार, मराठी मनाचे मानबिंदू हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष 23 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. देशभरातून आज सर्व स्तरातून बाळासाहेबांना आदरांजली वाहिली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार अशा अनेक मान्यवरांनी बाळासाहेबांना अभिवादन केले आहे.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय परिदृश्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारे
दिवंगत मा. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त, या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाला भावपूर्ण आदरांजली.
तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम विचारसरणीसाठी ओळखले जाणारे बाळासाहेब जनतेशी एक अद्वितीय नाते जपून… pic.twitter.com/3KFuZ8WPEk
🚩 हिंदुहृदयसम्राट श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी त्यांना सादर अभिवादन.🙏🏻#हिंदुहृदयसम्राट#बाळासाहेब_ठाकरे#BalasahebThackeray pic.twitter.com/Vn3vP7V6Mr
वंदनीय शिवसेनाप्रमुख, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना कोटी कोटी नमन! #हिंदूहृदयसम्राट #बाळासाहेब_ठाकरे #BalaSahebThackeray #Balasaheb #Maharashtra pic.twitter.com/oUlyKLe5Kt
शिवसेनाप्रमुख, आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंतीदिनी विनम्र अभिवादन! pic.twitter.com/S8DhSjjZ0d
शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती… राजकारणापलिकडेही त्यांनी स्नेहबंध जपले. तळागाळातील माणसं त्यांनी राजकारणात आणून मोठी केली. त्यांच्यातील कलाकार देखील नेहमी जागा राहिला. अशा या बहुविध व्यक्तीमत्त्वाच्या धनी असणाऱ्या लोकनेत्यास जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. pic.twitter.com/I7Ik0VhzCV
अखंड हिंदुस्थानचे कैवारी प्रबोधनकार सुपुत्र,मराठी मनाचे मानबिंदू,हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी,तमाम शिवसैनिकांचे दैवत,ओजस्वी वक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी,शिवसेनेचे संस्थापक हिंदूहृदयसम्राट वंदनीय श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंतीदिनी विनम्र अभिवादन.
एकजुटीने रहा. धर्म, पंथ, जात बाजूला… pic.twitter.com/nL4QYbk8zX
