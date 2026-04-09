‘शांतेचं कार्टं चालू आहे’ पुन्हा रंगभूमीवर!

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

रंगभूमीवर काही नाटकं अशी असतात, जी प्रेक्षकांच्या मनात कायम घर करून राहातात. ‘शांतेचं कार्टं चालू आहे’ हे असंच एक गाजलेलं आणि आवडतं नाटक आता पुन्हा एकदा रंगभूमीवर परतत आहे. काही काळ विश्रांतीनंतर हे नाटक नव्या उत्साहात पुन्हा सादर होत असून, येत्या 11 एप्रिल रोजी प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिर येथे त्याचा प्रयोग रंगणार आहे.

अमेय विनोद खोपकर सादर करत असलेलं हे नाटक, एव्हीके पिक्चर्स आणि सीजी ग्रुप यांच्या निर्मितीतून साकारलं आहे. दिग्दर्शक विजय केंकरे यांच्या नेटक्या दिग्दर्शनातून आणि लेखक श्रीनिवास भणगे यांच्या खुसखुशीत लेखणीतून उभं राहिलेलं हे नाटक प्रेक्षकांना पोट धरून हसवतानाच जीवनातील नातेसंबंधांवरही भाष्य करतं. संगीतकार अजित परब यांच्या सुरांनी नाटकात अधिकच रंगत आणली असून स्वाती खोपकर, दिनेश खंडागळे आणि निनाद नं बत्तीन या नाटकाचे निर्माते आहेत. यात प्रियदर्शन जाधव, विक्रांत कोळपे, सुकन्या काळण, राजेश चिटणीस, प्रदीप जोशी, मयुरा रानडे आणि विशाखा सुभेदार यांसारखी लोकप्रिय कलाकारांची फळी पाहायला मिळणार आहे.

कुटुंबातील छोट्या-मोठ्या प्रसंगांमधून उलगडणारे नातेसंबंध, त्यातील गंमती-जंमती, गैरसमज आणि आपुलकी यांचा हलकाफुलका वेध या नाटकातून घेतला जातो. त्यामुळेच हे नाटक प्रेक्षकांना हसवतानाच आपलंसंही वाटतं. पूर्णपणे कौटुंबिक स्वरूपाचं असल्यामुळे, हे नाटक सगळ्यांनी एकत्र बसून पाहाण्यासारखं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Assam Poll एका निवडणूक अधिकाऱ्याचा मृत्यू

वाहतूक नियम पाळणे सुजाण नागरिकाचे कर्तव्यच; हायकोर्टाने नुकसानभरपाईत केली वाढ

चिपळूणमध्ये पैशांच्या वादातून तरुणाचे अपहरण, सातारा जिल्ह्यातील दोघांवर गुन्हा दाखल

IPL 2026 – शेवटचे दोन चेंडू दिल्लीकरांच्या जिव्हारी लागले; पण डेव्हिड मिलरच्या ‘त्या’ निर्णयाचे सुनील गावसकरांकडून समर्थन

यांत्रिक बिघाडामुळे ड्रोन शेजारील मालमत्तेत पडणे हा ‘फौजदारी गुन्हा’ होत नाही- कर्नाटक उच्च न्यायालय

व्यावसायिकाची हत्या करून फरार झालेल्या गुंडाला दुबईत अटक, लवकरच हिंदुस्थानात प्रत्यार्पण करणार

संगमेश्वरमधील सोनवी नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात, दुर्गंधीमुळे ग्रामस्थ त्रस्त

मी सामना संपवू शकत नाही… विराट कोहलीशी तुलना करताच बाबर आझम संतापला; रिपोर्टरला फटकारले

पत्नीला स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे हा मानसिक छळच; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा