दारूबंदी असलेल्या बिहारमध्ये २३ कोटींची दारू जप्त, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अवैध दारूविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त कारवाई करत २३ कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची दारू जप्त केली आहे. बिहार हे ‘ड्राय स्टेट’ असल्याने दारूच्या निर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी आहे. तरीही निवडणुकीच्या काळात अवैध दारूचा साठा आणि तस्करी वाढल्याचे दिसून येत आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात देशी-विदेशी दारू जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय अवैध दारू तस्करीत गुंतलेल्या अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी दारूचा वापर होऊ शकतो, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बिहारच्या सीमावर्ती भागातून विशेषतः उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधून दारू तस्करी होत असल्याचे आढळले आहे. यासाठी पोलिसांनी सीमेवर तपासणी तीव्र केली असून, गस्त वाढवली आहे. तसेच गुप्त माहितीच्या आधारे छापेमारी करून अवैध दारूचा साठा नष्ट केला जात आहे.

