तामिळनाडूत फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट, इमारत कोसळली; स्फोटाचा आवाजाने आजूबाजूचा परिसर हादरला

तामिळनाडूच्या विरुधुनगर जिल्ह्यातील सत्तूरजवळ फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट झाला. या झालेल्या प्रचंड स्फोटामुळे सर्वत्र घबराट पसरली आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी दाखल झाली असून बचाव आणि मदतकार्यात गुंतली आहेत, तर स्फोटाच्या कारणाचा तपास सुरू करण्यात आलेला आहे. या स्फोटामुळे परिसरात घबराट पसरली असून, त्यामुळे आगही मोठ्या प्रमाणात पसरली. स्फोटाचा आवाज कित्येक किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू आला. कारखान्याच्या इमारतीचे मोठे नुकसान झाले असून, सर्वत्र ढिगारा पसरला होता.

टीव्ही ९ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्फोटाची माहिती मिळताच प्रशासकीय कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके बचाव आणि मदतकार्यात सामील झाली. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, कारखान्याच्या आजूबाजूला धूर आणि ढिगारा पसरल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली.

स्फोटाचे कारण अद्याप समजले नसल्याने, अधिकारी या घटनेचा तपास करत असून अपघाताचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रशासनाने सांगितले आहे की, मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू असून जखमींना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

प्राध्यापकांच्या सततच्या धमकीमुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने उचलले टोकाचे पाऊल

करार होणारच होता, पण…; इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं चर्चा फिसकटण्याचं कारण

पगारवाढीच्या मागणीवरून कामगार आक्रमक; नोएडामध्ये दगडफेक अन् जाळपोळ, पोलिसांच्या वाहनाच्या काचाही फोडल्या

आशा भोसले यांच्या निधनानंतर, रितेश देशमुखने ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील अॅंथमचा कार्यक्रम पुढे ढकलला

महादेवाच्या दर्शनासाठी चाललेल्या भाविकांना ट्रकने चिरडले, 7 जणांचा मृत्यू

Gold, Silver Rates Today – सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; खरेदीआधी तुमच्या शहरातील एक तोळ्याचा भाव जाणून घ्या…

रोहा पालिकेच्या कर वसुलीचे घोडे अडले ७६ टक्क्यांवर, आठ धनदांडग्यांनी थकवले तब्बल ७० लाख

senior-writer-madhu-jamkar-reminisces-memories-of-legendary-singer-asha-bhosle

ज्येष्ठ साहित्यिक मधु जामकर यांनी जागवल्या आशा भोसले यांच्या आठवणी

sunk_drawn

भिवंडीत भातसा नदीत बुडून तरुणाचा मृत्यू