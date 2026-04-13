तामिळनाडूत फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट, इमारत कोसळली; स्फोटाचा आवाजाने आजूबाजूचा परिसर हादरला

तामिळनाडूच्या विरुधुनगर जिल्ह्यातील सत्तूरजवळ फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट झाला. या झालेल्या प्रचंड स्फोटामुळे सर्वत्र घबराट पसरली आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके घटनास्थळी दाखल झाली असून बचाव आणि मदतकार्यात गुंतली आहेत, तर स्फोटाच्या कारणाचा तपास सुरू करण्यात आलेला आहे. या स्फोटामुळे परिसरात घबराट पसरली असून, त्यामुळे आगही मोठ्या प्रमाणात पसरली. स्फोटाचा आवाज कित्येक किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू आला. कारखान्याच्या इमारतीचे मोठे नुकसान झाले असून, सर्वत्र ढिगारा पसरला होता.
टीव्ही ९ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्फोटाची माहिती मिळताच प्रशासकीय कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथके बचाव आणि मदतकार्यात सामील झाली. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, कारखान्याच्या आजूबाजूला धूर आणि ढिगारा पसरल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली.
स्फोटाचे कारण अद्याप समजले नसल्याने, अधिकारी या घटनेचा तपास करत असून अपघाताचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रशासनाने सांगितले आहे की, मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू असून जखमींना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.