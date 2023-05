इटलीच्या मिलानमध्ये स्फोट, अनेक वाहनांना आग

इटलीतील मिलानमधील मोठ्या स्फोटांनी शहर हादरलं आहे. या घटनेत अनेक गाड्या आगीत जळून खाक झाल्या.

एका इटालियन वृत्तपत्रानुसार, ला रिपब्लिका, मिलानमधील पोर्टा रोमाना परिसरात, पियर लोम्बार्डो येथे एका वाहनाचा स्फोट झाला. यात 4 मोपेड्स व्यतिरिक्त किमान 5 वाहने समाविष्ट आहेत.

‘ऑक्सिजनच्या टाक्या वाहून नेणाऱ्या ट्रकने हा स्फोट घडवून आणला आहे. या घटनेत एक व्यक्ती किंचित जखमी झाल्याचं वृत्त आहे’, असं सांगण्यात आलं आहे.

#BREAKING: An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire. reports say a parked van exploded.pic.twitter.com/oljT3tyR1J

