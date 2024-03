मध्य प्रदेश – भोपाळमध्ये मंत्रालयाला भीषण आग, महत्त्वाची कागदपत्र जळून खाक झाल्याचा अंदाज

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये मंत्रालयाला (वल्लभ भवन) भीषण आग लागली आहे. मंत्रालयाच्या पहिल्या, चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर ही आग लागल्याची माहिती मिळतेय. वाऱ्यामुळे ही आग वेगाने पसरत आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली असून जवानांकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान, मंत्रालयाच्या (वल्लभ भवन) गेट क्रमांक 5 आणि 6 समोरील जुन्या इमारतीच्या पहिल्या, चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर आग लागली. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. या आगीमध्ये महत्त्वाची कागदपत्र जळून खाक झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

#WATCH | Madhya Pradesh | A massive fire breaks out at Vallabh Bhavan State Secretariat in Bhopal. Firefighting operations are underway. Details awaited. pic.twitter.com/QBto0QSVIy

— ANI (@ANI) March 9, 2024