जयपूरच्या सवाई मानसिंग रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये भीषण आग, 6 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू

जयपूरच्या सवाई मानसिंग रुग्णालयाच्या आयसीयू वॉर्डमध्ये मोठी आग लागली. या घटनेत सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला. एसएमएस रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरचे प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड यांनी ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली आणि वेगाने पसरली असे सांगितले. प्रभारींनी स्पष्ट केले की जेव्हा आयसीयूमधील रुग्ण गंभीर असतात तेव्हा जवळजवळ सर्वच कोमात असतात. त्यांचे जगण्याचे प्रतिक्षेप देखील कमकुवत होतात. त्यांना सतत आधाराची आवश्यकता असते. विद्युत जळजळीमुळे विषारी वायू बाहेर पडत होते आणि आम्हाला त्यांना आधार प्रणालीने हलवावे लागले. यामुळे रुग्णांची प्रकृती आणखी बिकट झाली.
गंभीर रुग्णांना खालच्या मजल्यावरील आयसीयूमध्ये हलवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्यांना वाचवता आले नाही. सहा जणांचा मृत्यू झाला. अपघातात जीव गमावलेल्यांची नावे देखील उघड झाली आहेत. यामध्ये पिंटू- सिकर, दिलीप – जयपूर, श्रीनाथ – भरतपूर, रुक्मिणी- भरतपूर, खुर्मा – भरतपूर, बहादुर – जयपूर यांचा मृत्यू झाला आहे.
सुरुवातीला आगीचे कारण स्पष्ट नव्हते, परंतु नंतर शॉर्ट सर्किट असल्याचे निश्चित झाले. सुमारे १२ अग्निशमन दलाच्या गाड्यांच्या मदतीने दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली. अपघात झालेल्या आयसीयूमध्ये सहा रुग्णांना दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी सर्वांचा मृत्यू झाला. आगीमुळे संपूर्ण रुग्णालयात घबराट निर्माण झाली.
कुटुंबातील सदस्यांनी निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. धूर दिसू लागल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कळवण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबातील सदस्यांनी केला आहे, परंतु कोणीही ते गांभीर्याने घेतले नाही. धूर वाढत असताना, वैद्यकीय कर्मचारी पळून गेले आणि कोणीही मदत केली नाही.