हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूत भीषण भूस्खलन; अंगावर शहारे आणणारा व्हिडीओ आला समोर

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

निसर्गाचे रौद्ररूप काय असते, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यात आला आहे. कुल्लू-मणिकरण मार्गावर अचानक झालेल्या भीषण भूस्खलनाचा (Landslide) एक थरारक व्हिडीओ समोर आला असून, तो पाहून कोणाच्याही अंगावर शहारे येतील. डोंगराचा एक प्रचंड मोठा भाग पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळताना या व्हिडीओत स्पष्ट दिसत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुल्लू जिल्ह्यातील जरी जवळ ही घटना घडली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की, सुरुवातीला डोंगरावरून काही लहान दगड खाली येतात, मात्र काही क्षणांतच संपूर्ण डोंगर कडाडत मुख्य रस्त्यावर कोसळतो. सुदैवाने, दरड कोसळण्याचा अंदाज आल्याने रस्त्यावरील वाहनचालकांनी आपली वाहने आधीच थांबवली होती, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

या भूस्खलनामुळे मणिकरण खोऱ्याचा जिल्हा मुख्यालयाशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे. येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक अडकले असून, जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणाऱ्या वाहनांच्याही लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

घटनेनंतर स्थानिक प्रशासनाने तातडीने मदतकार्य सुरू केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी आणि जेसीबी मशिनच्या साहाय्याने रस्ता मोकळा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र परिसरात अद्यापही दगड पडण्याचे सत्र सुरू असल्याने बचाव कार्यात मोठे अडथळे येत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

श्वानांसोबत अमानुष वर्तन करणाऱ्या राक्षसी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना भर चौकात शिक्षा द्या, आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

चालकाने मद्यपान केल्यानंतर बस सुरू होणार नाही अशी ‘AI’ ची टेक्नॉलॉजी येणार होती, त्याचं पुढे काय झालं? आदित्य ठाकरेंचा सवाल

चीनला प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आली तेव्हा पंतप्रधान गायब झाले; राहुल गांधी यांचा मोदींवर हल्लाबोल

Weather Update – मुंबईकरांची लाहीलाही; उकाड्याबरोबर प्रदूषण चिंताजनक पातळीवर

मी काय उखाणे घ्यायला सांगतोय का? चुकीचे आकडे सांगताय, तयारी करून येत जा; मुनगंटीवार भडकले, योगेश कदमांची उडाली त्रेधातिरपीट

US Iran War Pressure – आमचे जीवन उद्ध्वस्त झालंय…! ट्रम्प यांच्या आडमुठेपणामुळे नौसैनिक त्रस्त

हैद्राबादला निघालेल्या ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानाचे नागपूरमध्ये आपत्कालीन लँडिंग

राज्याचा नकाशा ‘सातारा’ जिल्ह्यापाशीच संपतो का? मराठवाड्याच्या पर्यटन उपेक्षेवरून अंबादास दानवे यांची शंभूराज देसाईंवर टीका

मिसिंग रेकॉर्डची हेराफेरी? अजित पवारांच्या अपघातातील VSR कंपनीच्या चौकशीवरून रोहित पवारांनी उपस्थित केले गंभीर प्रश्न