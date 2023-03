घराला आग लागली तरी नवऱ्याशी सेक्स करायला हवं, मौलवीच्या वक्तव्याने संताप

अफगाणिस्तानमध्ये महिलांना दिली जाणारी वागणूक ही नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे. तालिबान्यांच्या आक्रमणानंतर ही वागणूक आणखी पशुवत झाली. धार्मिक कट्टरतेमुळे तिथल्या महिलांचं जीवन नरकासमान झालं आहे. अशा कट्टरतेचं समर्थन करणारा एका मौलवीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.

या मौलवीचं नाव अहमद फिरोज अहमदी असं आहे. त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्याने बायकोच्या कर्तव्यांवर वक्तव्य केलं आहे. त्याच्या वक्तव्यानुसार, काहीही झालं तरी बायकोला नवऱ्याच्या शारीरिक गरजा पूर्ण केल्याच पाहिजेत. घरात आग लागलेली असेल तरीही बायकोला नवऱ्याच्या लैंगिक गरजा पूर्ण केल्याच पाहिजेत, असं या मौलवीचं म्हणणं आहे.

