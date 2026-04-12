आशा भोसले यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ट्वीट

सुरांची राणी आणि दिग्गज गायिका आशा भोसले यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. छातीत संसर्ग आणि थकवा यामुळे प्रकृती अचानक खालावल्याने ११ एप्रिल रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, आशा भोसले यांच्यावर रुग्णालयाच्या आपत्कालीन वैद्यकीय विभागात उपचार सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दिग्गज गायिका आशा भोसले यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी एक्स (X) वर पोस्ट करत लिहिले, “आशा भोसले यांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे ऐकून मला खूप काळजी वाटत आहे. मी त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि त्या लवकर बऱ्या होण्यासाठी प्रार्थना करतो.”

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IPL 2026 – प्लेइंग 11 चा भाग नसतानाही पंचांना भिडला, नितीश राणा याला BCCI चा दणका

पश्चिम आशियातील तणावाचा फटका, डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्क वाढले

स्वतःसाठीही काही करू शकले नाही, भाजप नेत्या वसुंधरा राजे यांनी व्यक्त केली खदखद

वसई-नायगाव दरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटली; पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, प्रवाशांचे हाल

अमेरिकेच्या मागण्या अवास्तव! इराणचा दावा, इस्लामाबाद मधील चर्चा निष्फळ

बिहारमध्ये बस आणि व्हॅनचा भीषण अपघात, 13 जणांचा मृत्यू

चार महिन्यांत ‘एआय’ने खाल्ल्या 80 हजार नोकऱ्या, कंपन्यांची कर्मचारी कपात करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये गुंतवणूक

हिंदुस्थानात सोन्याला सोन्याचे दिवस, लोकांच्या घरात 830 लाख कोटींचे सोने

हिंदुस्थानात तयार होणार 96 राफेल फायटर जेटस्! फ्रान्सचा सोर्स कोड शेअर करण्यास नकार, 114 पैकी 18 जेटस् हे फ्रान्समधून येणार