वानखेडेतील ‘त्या’ दोन ऐतिहासिक खुर्च्यांचा होणार लिलाव; एमसीएचा मोठा निर्णय

2011 च्या क्रिकेट वर्ल्डकपचा अंतिम सामना टीम इंडिया व श्रीलंकेमध्ये मुंबईतील वानखेडे स्टेडीयमवर पार पडला होता. या सामन्यात तेव्हाचा कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याने शेवटच्या चेंडूवर सिक्स मारत सामना जिंकून दिला होता. धोनीची 91 धावांच्या ती खेळी व तो शेवटचा सिक्स कायम क्रिकेटप्रेमींच्या स्मरणात राहिल. त्याच खेळीचा व त्या सिक्सरची आठवण ठेवण्यासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने धोनीने मारलेला सिक्सर ज्या जागेवर पडला त्या दोन सीट्सचा लिलाव करण्याचे ठरवले आहे. त्या लिलावातून मिळणारे पैसे हे चांगल्या क्रिकेटपटूंना स्कॉलरशिप म्हणून दिले जाणार आहे.

‘Dhoni finishes off in style…”❤️

To eternalize the glory of this moment, the two seats where the ball landed at the Wankhede Stadium after MS Dhoni struck the ICC World Cup 2011 winning six will be auctioned by the MCA 🔥#MCA #Mumbai #Cricket #IndianCricket #Wankhede #BCCI pic.twitter.com/VkqrGqKcKW

— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) September 14, 2023