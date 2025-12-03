MCD By-Election Result: ‘भाजप’च्या जागा घटल्या, तर ‘आप’कडे तीन कायम, काँग्रेस आणि एआयएफबीकडे प्रत्येकी एक

सामना ऑनलाईन
|
MCD By-Election Result LIVE BJP Wins 4 AAP 2 Congress Opens Account in Delhi Civic Body Polls

दिल्ली महानगरपालिका (MCD) च्या १२ वॉर्डांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठीची मतमोजणी सध्या सुरू आहे. ताज्या माहितीनुसार, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) ४ जागा आणि आम आदमी पार्टी (AAP) यांनी २ जागा जिंकल्या आहेत. यासोबतच, काँग्रेसनेही संगम विहार-ए जागा जिंकून दिल्लीमध्ये आपले खाते उघडले आहे. तर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने देखील एक जागा जिंकली आहे.

३० नोव्हेंबर रोजी मतदान झालेल्या १२ वॉर्डांपैकी, यापूर्वी नऊ वॉर्डांवर भाजपचे वर्चस्व होते, तर उर्वरित तीन वॉर्ड ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) कडे होते. २०२२ मध्ये २५० वॉर्डांसाठी झालेल्या एमसीडी निवडणुकीत ५०.४७ टक्के मतदान झाले होते, तर या पोटनिवडणुकीत ३८.५१ टक्के मतदान झाले. सध्याच्या माहितीनुसार भाजपने चार जागा जिंकल्या तर तीन जागांवर आघाडीवर आहे. आप ने दोन जागा जिंकल्या असून एका जागेवर आघाडीवर आहे. यातून गेल्यावेळेपेक्षा भाजपच्या दोन जागा घटल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, मतमोजणीसाठी १० केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. प्रत्येक केंद्रावर विशिष्ट वॉर्डांची मतमोजणी हाताळली जाईल आणि येथे स्ट्राँग रूम सुविधा तसेच सुरक्षित प्रवेश आणि निर्गमन प्रोटोकॉलची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

MCD निकाल LIVE अपडेट: ८ जागांचे निकाल जाहीर

पक्षजिंकलेल्या जागा (जाहीर)

भाजप (BJP)४
आप (AAP)२
काँग्रेस (Cong)१
एआयएफबी (AIFB)१

मतमोजणीत आघाडी

भाजप – ३

आप – १

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सयाजी शिदे यांना पाठिंबा, विकासाबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा दिला सल्ला

RUPEE DOLLAR

अब की बार ९० पार! रुपयाची विक्रमी घसरण, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९०.१३ वर

Gurugram Lawyer Arrested Pakistan ISI Spy Punjab Hawala Funds Rizwan Arrest Amritsar Money Collection

पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेसाठी हेरगिरी केल्याप्रकरणी वकिलाला अटक, पैसे गोळा करण्यासाठी गेला होता पंजाबला

अविवाहितांसाठी हनुमान तर दोनदा लग्न झालेल्या … CM रेवंथ रेड्डींचे हिंदू देवतांबाबत वादग्रस्त विधान

‘सिंदूर’नंतरही पाकिस्तानच्या कुरापती, सीमेवर दहशतवादी संघटनांनी 72 लाँचपॅड्स उभारले

संपूर्ण पाकिस्तान आता ब्रह्मोसच्या टप्प्यात! हिंदुस्थानी लष्कराकडून नव्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

एक हजार फूट उंचावरचा ग्लास स्कायवॉक खुला!

परवाना संपला तरी आठ वेळा उड्डाण; एअर इंडियाची बेफिकिरी, प्रवाशांचा जीव धोक्यात

व्हीआयपी नंबरसाठी 1.17 कोटींची बोली, पण भरायला पैसेच नाहीत