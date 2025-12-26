वाद सोडवण्याचा यशस्वी मार्ग म्हणजे मध्यस्थी – CJI सूर्य कांत

सामना ऑनलाईन
|

जर दोन पक्षांमध्ये वाद असेल तर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे मध्यस्थी. मध्यस्थी ही दोन्ही पक्षांसाठी एक यशस्वी आणि फायदेशीर प्रक्रिया मानली जाते, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांना आनंददायी निकाल मिळतो, असं सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत म्हणाले आहेत. गोव्याच्या पणजी येथे आयोजित ‘मध्यस्थता जागरूकता’ कार्यक्रमात बोलताना ते असं म्हणाले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेकहोल्डर्सना संदेश देण्यासाठी ‘मीडिएशन फॉर नेशन’ ही मोहीम सुरू केली आहे. त्यांनी सांगितले, “हा संदेश केवळ न्याय मिळवण्यासाठी लढणाऱ्या लोकांसाठीच नाही तर, बार आणि बेंच सारख्या थेट स्टेकहोल्डर्सठीही आहे.” मध्यस्थी हे एक यशस्वी साधन असल्याचे सांगताना त्यांनी म्हटले की, हे जुन्या आणि नव्या प्रकरणांमध्ये तसेच खटला दाखल होण्यापूर्वीच्या टप्प्यातही लागू होऊ शकते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सीरियात नमाज दरम्यान मशिदीत स्फोट; आठ जणांचा मृत्यू

भाजपा राजवटीत भाजी-भाकरी नाही, फक्त धोखा मिळाला; अखिलेश यादव यांची टीका

Hyderabad Crime – पतीने अंगावर पेट्रोल टाकून पत्नीला जीवंत जाळले, आईला वाचवायला आलेल्या मुलीलाही आगीत ढकलले

धावत्या कारमध्ये आयटी मॅनेजरवर सामूहिक बलात्कार, उदयपूरमध्ये कंपनीच्या CEOसह तिघांना अटक

SIR म्हणजे महाघोटाळा! चिदम्बरम यांचा केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाणा

क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सन्मान

हिंदुस्थानींना रशियन दारूचे वेड, 10 महिन्यांत 520 टन व्हिस्की, जिन आणि वोडका रिचवला

भाजपच्या तिकिटावर लढलेल्या अभिनेत्रीचा पक्षाला रामराम, तृणमूल काँग्रेसमध्ये घेतला प्रवेश

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या ब्राह्मण आमदारांची स्वतंत्र बैठक, राजकीय चर्चांना उधाण