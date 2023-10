युद्धग्रस्त पॅलेस्टाईनला हिंदुस्थानची मदत; 6.5 टन वैद्यकीय, तर 32 टन आपत्ती निवारण साहित्य रवाना

इस्त्रायल आणि हमास (Israel Hamas war) या दहशतवादी संघटनेमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून गाझी पट्टीमध्ये घनघोर युद्ध सुरू आहे. गाझा पट्टीवर इस्त्रायलकडून नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असून यासाठी एकामागोमाग एक हल्ले चढवले जात आहे. यात हमासच्या दहशतवाद्यांसह सामान्य नागरीकही बळी पडत आहेत. त्यात इस्त्रायलने गाझा पट्टीचे इंधन, अन्न-पाणी, वीजही बंद केली आहे. यामुळे नागरिकांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे गाझा पट्टीतील नागरिकांसाठी जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. हिंदुस्थानने गाझा पट्टीतील पॅलेस्टाईन नागरिकांसाठी मदतीची पहिली खेप रवाना केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी एक्स (ट्विटर) अकाऊटवरून याची माहिती दिली.

पॅलेस्टाईन नागरिकांसाठी 6.5 वैद्यकीय आणि 32 टन आपत्ती निवारण साहित्य आयएएफ सी-17 या विमानाने रवाना करण्यात आले आहे. हे विमान इजिप्तच्या अल-आयरीश (El-Arish) विमानतळावर पोहोचले. या विमानांमध्ये औषधे, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी साधनं, राहण्यासाठीचे तंबु, ताडपत्री, स्वच्छेतेसाठी आवश्यक वस्तू आणि जलशुद्धीकरण गोळ्यांसह अन्य गरजेच्या वस्तू पाठवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अरिंदम बागची यांनी दिली. मानवतावादी दृष्टीकोनातून ही मदत पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले.

🇮🇳 sends Humanitarian aid to the people of 🇵🇸!

An IAF C-17 flight carrying nearly 6.5 tonnes of medical aid and 32 tonnes of disaster relief material for the people of Palestine departs for El-Arish airport in Egypt.

The material includes essential life-saving medicines,… pic.twitter.com/28XI6992Ph

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 22, 2023