धक्कादायक! लिव्ह इन पार्टनरच्या मृतदेहाचे तुकडे करून मिक्सरमध्ये बारिक केले, कुकरमध्ये शिजवले

डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत घडलेल्या श्रद्धा वालकर हत्याकांडाने साऱ्या देशाला हादरून सोडले होते. तशाच प्रकारचेच एक हत्याकांड मीरा रोड येथे घडले आहे. मीरा रोड येथे राहणाऱ्या मनोज साने (56) या व्यक्तीने त्याची लिव्ह इन पार्टनर सरस्वती वैद्य (32) हिची निर्घृणपणे हत्या केली. त्यानंतर त्याने तिच्या मृतदेहचा कटरने तुकडे करून ते कुकरमध्ये शिजवले. काही तुकडे गॅसवर चक्क भाजले. तर काही तुकडे मिक्सरमध्ये वाटले. या प्रकरणी नया नगर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याला न्यायालयाने आठ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

#UPDATE | Pieces of the body of a 32-year-old woman killed by her 56-year-old live-in partner have been sent to JJ Hospital for analysis. A special team of doctors will now examine the body parts and let police know which body parts are missing. Complete analysis will be done by…

— ANI (@ANI) June 8, 2023