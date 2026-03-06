Mega Block – मध्य आणि हार्बर मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी रविवारी मध्य आणि हार्बर मार्गावरील उपनगरीय विभागात मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक कालावधीत डाऊन जलद गाड्या गंतव्यस्थानी 15 मिनिटे उशिरा पोहचतील.

सीएसएमटी मुंबईहून सकाळी 10.40 ते दुपारी 3.10 पर्यंत सुटणाऱ्या डाउन जलद मार्गावरील गाड्या माटुंगा स्थानकावर डाउन धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान नियोजित थांबे देतील, मात्र गंतव्यस्थानी 15 मिनिटे उशिराने पोहोचतील. ठाण्यापलीकडे जाणाऱ्या जलद गाड्या मुलुंड स्थानकावर पुन्हा डाउन जलद मार्गावर वळवल्या जातील.

ठाण्याहून सकाळी 11.03 ते दुपारी 3.38 पर्यंत सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील गाड्या मुलुंड स्थानकावर अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. मुलुंड आणि माटुंगा स्थानकांदरम्यान नियोजित थांबे देतील. त्यानंतर त्या माटुंगा स्थानकावर अप जलद मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील आणि त्यांच्या नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटे उशिरा पोहोचतील.

हार्बर रेल्वेवरील कुर्ला आणि वाशी स्थानकांदरम्यानच्या अप आणि डाउन मार्गावरील गाड्या सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 पर्यंत रद्द केल्या जातील. सीएसएमटी ते वाशी/बेलापूर/पनवेल पर्यंतच्या डाऊन हार्बर मार्गावरील गाड्या सकाळी 10.34 ते दुपारी 3.36 पर्यंत रद्द केल्या जातील. पनवेल/बेलापूर/वाशी ते सीएसएमटी मुंबई पर्यंतच्या गाड्या सकाळी 10.17 ते दुपारी 3.47 पर्यंत रद्द केल्या जातील.

ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी – कुर्ला आणि पनवेल – वाशी या मार्गांवर विशेष उपनगरीय गाड्या चालवण्यात येतील. ब्लॉक काळात हार्बर मार्गावरील प्रवासी ठाणे-वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत प्रवास करू शकतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चौकशीसाठी आलेल्या व्ही. के. सिंग यांना VIP ट्रिटमेंट, रोहित पवार सीआयडी कार्यालयात धडकले

Photo – मुंबईची लेक चमकली! सायली सातघरे हिचे महिला टीम इंडियाच्या कसोटी संघात पदार्पण

Sukhoi Crash – 28 वर्षांचा लेक गेला, नागपूरच्या दुरागकर कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; ऑपरेशन सिंदूरमध्येही बजावली भूमिका

लहान मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी मोठे पाऊल! आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात सोशल मीडिया वापरावर निर्बंधांची तयारी

अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा, प्रत्यक्षात राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे: हर्षवर्धन सपकाळ

कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, सर्वसामान्यांची फसवणूक; उद्धव ठाकरे यांचे टिकास्त्र

Maharashtra Budget 2026 – हीच का सरकारची योग्य वेळ? शेकडो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि अतिवृष्टीच्या सहा महिन्यांनी कर्जमाफीची घोषणा

“वैयक्तिक चमक नाही, तर ‘टीम वर्क’ हेच विजयाचे गमक; हिंदुस्थानने संयम राखला म्हणून…”, सुनील गावसकर यांची फटकेबाजी

प्रथमदर्शनी गुन्हा उघड होत नसेल तर फौजदारी खटला सुरु ठेवू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा