Article 370 Verdict – माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती पुन्हा नजरकैदेत, पीडीपीचा आरोप

कश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये काही गडबड होऊ नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत असून माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांना घरात नजरकैद करण्यात आले आहे. पीडीपीने हा आरोप केला आहे.

STORY | Mehbooba Mufti put under house arrest ahead of SC verdict on Article 370

कश्मीर खोऱ्यात कुठल्याही परिस्थितीत शांतता कायम राहावी याची खबरदारी घेणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असे कश्मीर झोनचे महासंचालक व्हीके बिर्दी यांनी सांगितले. सुरक्षा दलांनी सोमवारसाठी ‘योग्य ती व्यवस्था’ केली असल्याचे सांगत त्यांनी अधिक तपशील देण्यास मात्र नकार दिला. जनमानसाला चिथावण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने 144 कलमाखालील तरतुदी जारी केल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवले तेव्हाही मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले होते.

न्याय मिळेल असा विश्वास

याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील मुझफ्फर इक्बाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीरच्या लोकांना न्याय देईल आणि निर्णय आमच्या बाजूने लागेल असे म्हटले आहे.

#WATCH | Delhi: “We are hopeful that the Supreme Court will decide and do justice with the people of J&K. We are hopeful that the SC will decide in our favour,” says Advocate Muzaffar Iqbal, advocate of one of the petitioners

आम्ही शांततेच्या बाजुने

आम्ही शांततेच्या बाजुने असून सर्वोच्च न्यायालयात आम्हाला न्याय मिळेल आणि निकाल जम्मू-कश्मीरच्या लोकांच्या बाजने लागेल, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार हसनैन मसुदी यांनी दिली.

#WATCH | “We are hopeful that the decision will be in the favour of people of Jammu & Kashmir…We are in favour of peace,” says National Conference MP Hasnain Masoodi.

Supreme Court will pronounce judgement on the batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 in… pic.twitter.com/bGeiABxmxG

— ANI (@ANI) December 11, 2023