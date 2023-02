फेसबुक-इन्स्टा युजर्सला धक्का, ब्ल्यू टिकसाठी पैसे मोजावे लागणार; झुकरबर्ग यांची घोषणा

ट्विटरपाठोपाठ आता फेसबुक-इन्स्टाग्रामवरही ब्ल्यू टिकसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. मार्क झुकरबर्ग यांनी ही घोषणा केली आहे. याआधी एलन मस्क यांनी ट्विटरवर ब्ल्यू टिक वापरणाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यास सुरुवात केली होती.

फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी मेटाने प्रीमियम व्हेरिफिकेशन सर्व्हिसची घोषणा केली आहे. याचाच अर्थ आता फेसबुक आणि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हेरिफाईड अकाऊंट म्हणजेच ब्ल्यू टिकसाठी पैसे मोजावे लागणार आहे. वेबसाठी त्याची किंमत 11.99 डॉलर्स (993 रुपये) आणि iOS साठी 14.99 डॉलर्स (1241 रुपये) निश्चित करण्यात आली आहे.

तूर्तास प्रीमिअम व्हेरिफिकेशनची सुरुवात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अन्य देशामध्ये या सेवेची सुरुवात केली जाणार आहे. मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी एका संदेशाद्वारे या सेवेसंदर्भातील माहिती दिली आहे.

Facebook & Instagram owner Meta announces it is testing ‘Meta Verified’, a monthly subscription service which will let users verify their accounts using a government ID & get blue badge; to be rolled out in Australia & New Zealand this week, reports Reuters pic.twitter.com/JrvzGXvuEd

— ANI (@ANI) February 19, 2023