मेवाड विद्यापीठात कश्मिरी विद्यार्थ्यांचा धुडगूस, ‘अल्लाह-हू-अकबर’च्या घोषणा; 6 जणांना अटक

राजस्थानमधील मेवाड विद्यापीठामध्ये (Mewar University) कश्मिरी विद्यार्थ्यांनी धुडगूस घातला आहे. दोन गटात झालेल्या वादानंतर कश्मिरी विद्यार्थ्यांनी दगडफेक करत ‘अल्लाह-हू-अकबर’च्या घोषणा दिल्या. शुक्रवारी रात्री हा प्रकार घडला असून याप्रकरणी पोलिसांनी 6 कश्मिरी विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे. सध्या विद्यापीठ परिसरामध्ये तणापूर्ण शांतता असून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री विद्यापीठाच्या मेसमध्ये जेवणाच्या वेळी किरकोळ वादातून विद्यार्थ्यांचे दोन गट आमनेसामने आले. यावेळी झालेल्या झटापटीमध्ये 6 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले असून यातील दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. या दरम्यान, कश्मिरी विद्यार्थ्यांनी मेसमध्ये तोडफोड केली. तसेच विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये ‘अल्लाह-हू-अकबर’च्या घोषणा दिल्या. याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

This Horrible Seens Are From Mewar University Chittorgarh Rajasthan

कश्मीर जैसी स्थिति गंगरार मेवाड़ यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे धारदार हथियारों से हमला @aajtak @zeerajasthan_ @PMOIndia @ashokgehlot51 @narendramodi177 pic.twitter.com/ZadLwpIb0s

