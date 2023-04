मॅक्सिकोत अज्ञाताचा अंदाधुंद गोळीबार, सात जणांचा मृत्यू

अमेरिकेतील एक राज्य असलेल्या मॅक्सिको येथे अज्ञाताने गोळीबार केल्याचं वृत्त आहे. या गोळीबारात सात जणांचा मृत्यू झाला असून त्यात एका मुलाचा समावेश आहे. त्याखेरीज एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. शनिवारी येथील एका वॉटर पार्कमध्ये ही घटना घडली आहे.

या गोळीबारानंतर वॉटर पार्कमध्ये गोंधळ उडाला. लोकांमध्ये दहशत निर्माण झाली. पोलीस ताबडतोब तिथे पोहोचले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. हल्लेखोर गोळीबारानंतर फरार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे. या हल्ल्यातील बळींमध्ये सात वर्षांच्या मुलासह तीन पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे.

Cartel thugs go inside a retreat in Guanajuato and start shooting at a family killing at least 7.#Mexico #Narcostate #Failedstate pic.twitter.com/7GyieXbjGa

— David Wolf (@DavidWolf777) April 16, 2023