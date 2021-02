Mia Khalifa – पॉर्नस्टार अचानक ट्विटरवर ट्रेंडींगमध्ये कसे आले ?

ट्विटरवर बुधवारी कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन हा पुन्हा एकदा चर्चेचा आणि वादाचा केंद्रबिदू होता. रिहाना सारख्या प्रसिद्ध पॉप गायिकेने आणि विदेशातील इतर नामांकीत व्यक्तींनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने ट्विटरवर आंदोलन समर्थक आणि विरोधक यांच्यात ‘पोस्ट’ युद्ध सुरू होतं. या ट्विटर युद्धात अचानक मिया खलिफा, जॉनी सिन्स, सनी लिओनी या पॉर्नस्टारची नावे ट्रेंडींगमध्ये यायला सुरुवात झाली. पण असं काय झालं ज्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा विषय सुरू असताना पॉर्नस्टारची नावे चर्चेत आली ?

याची सुरूवात झाली ती मिया खलिफामुळे. पॉर्नस्टार म्हणून काम केलेल्या मिया खलिफाने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे एक ट्विट केले. ज्यात तिने शेतकरी आंदोलनादरम्यान मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचं म्हटलं होतं. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील इंटरनेट सेवाही बंद केल्याचं तिने तिच्या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU — Mia K. (Adri Stan Account) (@miakhalifa) February 3, 2021

मिया खलिफाने आणखी एक ट्विट केलं होतं, ज्यात तिने म्हटलं होतं की पेड अॅक्टर्स…मला खात्री आहे की पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये त्यांना दुर्लक्षित केले जाणार नाही.

“Paid actors,” huh? Quite the casting director, I hope they’re not overlooked during awards season. I stand with the farmers. #FarmersProtest pic.twitter.com/moONj03tN0 — Mia K. (Adri Stan Account) (@miakhalifa) February 3, 2021

मिया खलिफापूर्वी पॉप गायिका रिहाना हिने ट्विट करत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. सीएनएनने केलेली शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील बातमी रिट्विट करताना रिहानाने प्रश्न विचारला होता की “आपण याबद्दल का बोलत नाही? तिने हे ट्विट करताना #FarmersProtest हा हॅशटॅगही वापरला होता.

रिहानाप्रमाणेच पर्यावरणाबाबत सातत्याने आवाज उठवणारी ग्रेटा थनबर्गने हिनेदेखील शेतकरी आंदोलनाविषयी ट्वीट केले होते. तिने ट्विटमध्ये म्हटले होते की “आम्ही हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे आहोत.”

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021

दिल्लीच्या सिंधू, टिकरी आणि गाजीपूर या तीन सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या ठिकाणी पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला आहे. टिकरी सीमा ओलांडून शेतकरी दिल्लीत येऊ नये यासाठी रस्त्यावर मोठे खिळे पेरण्यात आले आहेत. सिंघू सीमेवर एक भिंतच तयार करण्यात आली आहे. गाझीपूर सीमेवर काटेरी कुंपण उभारण्यात आले असून शेतकरी आंदोलन ज्या भागात सुरु आहे तिथली इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

मिया खलिफाने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ट्विट केल्याने ती चर्चेत आली. तिच्यापाठोपाठ सनी लिओनी आणि जॉनी सिन्स या पॉर्नस्टार्सची नावेही ट्विटरवर ट्रेंड व्हायला लागली. असं नेमकं का होतंय हे अनेकांना कळालं नाही. मात्र आंदोलनाविरोधात बोलणाऱ्यांनी मिया खलिफा आणि इतर पॉर्नस्टारची नावे वापरून या आंदोलनाचं हसं करण्याचा प्रयत्न केल्याचं बोललं जात आहे.